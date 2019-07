CONCESSI I DOMICILIARI ALL'EX GOVERNATORE LOMBARDO ROBERTO FORMIGONI

MILANO (ITALPRESS) - Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso gli arresti domiciliari a Roberto Formigoni. Il 72enne ex presidente della Regione Lombardia si trovava nel carcere di Bollate dallo scorso 22 febbraio per scontare la condanna a 5 anni e 10 mesi, resa definitiva dalla Cassazione, per corruzione in relazione alle vicende Maugeri e San Raffaele. Formigoni, che secondo i giudici "ha compreso i suoi sbagli" durante il periodo di detenzione, scontera' i domiciliari a casa di un amico medico. (ITALPRESS). abr/red 22-Lug-19 16:14