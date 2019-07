LA JUVE DI SARRI ALL'ESORDIO "VOGLIO IDENTITÀ DI GIOCO E VITTORIE"

SINGAPORE (SINGAPORE) (ITALPRESS) - "Dobbiamo lavorare per trovare un'identita' di gioco, vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. Poi cercheremo di far si' che questa identita' ci porti a vincere". Maurizio Sarri si appresta a fare il suo debutto sulla panchina della Juventus. Appuntamento per domani a Singapore, nella prima uscita dei bianconeri nella International Champions Cup contro il Tottenham. "De Ligt? Finora non si e' ancora allenato con i compagni ma fara' sicuramente uno spezzone di partita - fa sapere il tecnico - Cristiano Ronaldo? Ha vinto tutto a livello individuale e anche come collettivo partendo leggermente defilato sulla sinistra. Il primo tentativo sara' farlo partire da quella posizione ma con le sue qualita' spostarlo di dieci metri non cambierebbe molto". Anche in Asia tiene banco il mercato, sia in entrata che in uscita. "Pogba mi piace molto ma e' un giocatore del Manchester United - glissa Sarri - Non sono io il direttore sportivo, quindi non conosco la situazione". Chi invece potrebbe andare via e' Gonzalo Higuain. "Lavoro con i giocatori che la societa' mette a mia disposizione. In questo momento Gonzalo e' qui con noi: lo considero al cento per cento parte dei nostri programmi. Se la societa' poi prendera' altre decisioni io mi adeguero'", la posizione del tecnico. (ITALPRESS). glb/red 20-Lug-19 15:57