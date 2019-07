LIEVE FLESSIONE NELLA PRODUZIONE DI COSTRUZIONI A MAGGIO

ROMA (ITALPRESS) - A maggio 2019, rispetto al mese precedente, si stima una lieve flessione (-0,1%) per l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni. Lo rileva l'Istat. Nella media del trimestre marzo-maggio 2019, la produzione nelle costruzioni aumenta dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Su base annua, l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22, come a maggio 2018) cresce del 2,0%. L'indice grezzo della produzione nelle costruzioni registra lo stesso aumento (+2,0%) rispetto a maggio 2018. (ITALPRESS). mgg/com 19-Lug-19 11:30