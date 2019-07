GIFFONI FILM FESTIVAL, PARTNERSHIP CON ACQUA LETE

ROMA (ITALPRESS) - Partnership fra Acqua Lete e il Giffoni Film Festival, in occasione della manifestazione. Acqua Lete accompagnera' fino al 29 luglio i giovani partecipanti e le loro famiglie in ogni momento dell'evento. "Siamo felici di prendere parte a un progetto culturale, di respiro internazionale che vede protagonisti i giovani. Un evento dalla storia ambiziosa e affascinante come la nostra, animato da una grande passione, vero e autentico motore di ogni nostra sfida", dichiara il presidente di Lete, Nicola Arnone. "Siamo orgogliosi di aver stretto questa collaborazione con Acqua Lete, un'eccellenza campana, che risuona della purezza di questa nostra terra - ha dichiarato il fondatore e direttore di Giffoni Experience, Claudio Gubitosi - L'azienda sara' vicina ai nostri giovani anche grazie a incontri che ne consolidino le giuste conoscenze in termini di rispetto dell'ambiente. Giffoni e' anche questo, Giffoni e' anche momento di incontro con il territorio". (ITALPRESS). abr/com 19-Lug-19 13:41