DI FRANCISCA, ERRIGO E SANTARELLI BRONZO AI MONDIALI DI SCHERMA

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Tris di bronzi. E' il bottino dell'Italia al termine della seconda giornata ai mondiali di Budapest con in palio le medaglie. Il fioretto femminile fa la parte del leone con i due bronzi di Elisa Di Francisca e Arianna Errigo, poi e' toccato ad Andrea Santarelli salvare la giornata della spada portando a 4 medaglie (tutte di bronzo) il numero totale nel medagliere azzurro dopo quella conquistata da Luca Curatoli. E' mancato il derby italiano in finale che la composizione del tabellone aveva disegnato: la jesina e' stata battuta in semifinale 15-13 dalla russa Inna Deriglazova (poi oro), mentre la lombarda a subito la francese Pauline Ranvier cedendo con lo stesso punteggio. Bronzo anche per il folignate Andrea Santarelli che ha fatto un bel percorso fino alla semifinale, persa 15-9 contro l'ungherese Gergely Siklosi, che ha poi conquistato l'oro vincendo anche il trofeo "Edoardo Mangiarotti". Nel fioretto erano state eliminate in precedenza Alice Volpi e Francesca Palumbo; nella spada, stop nel primo assalto di giornata invece per Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini. (ITALPRESS). gm/red 19-Lug-19 21:29