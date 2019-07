L'ITALIA PIACE AI TURISTI STRANIERI, PIÙ DI FRANCIA E SPAGNA

ROMA (ITALPRESS) - La spesa dei turisti stranieri in Italia, nel 2018, ha raggiunto quota 41,7 miliardi, con un incremento del 6,5%. E' uno dei dati che sono emersi nel corso della presentazione del piano triennale del turismo 2019-2021 dell'Enit. Il documento e' stato illustrato dal presidente, Giorgio Palmucci, alla presenza del ministro Gian Marco Centinaio. In termini di presenze estere, l'Italia, con oltre 216,5 milioni di pernottamenti, nel 2018 (+2,8%) supera la Francia (140,7 milioni di notti, +5,4%) e cresce, a differenza della Spagna (301 milioni di notti, -1,6%) che, pur essendo prima nel confronto europeo, e' in flessione rispetto al 2017. Le presenze totali negli esercizi ricettivi italiani sfiorano i 429 milioni e aumentano del 2% nel 2018 rispetto all'anno precedente. La componente internazionale cresce piu' di quella italiana (+2,8 verso 1,1%) e rappresenta il 50,5% delle presenze totali. (ITALPRESS). tan/ads/abr/red 18-Lug-19 13:44