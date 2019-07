E' MORTO LUCIANO DE CRESCENZO

ROMA (ITALPRESS) - E' morto, all'eta' di 90 anni, Luciano De Crescenzo. Nato a Napoli, e' stato uno scrittore, regista, attore e conduttore televisivo. Dopo essersi laureato in ingegneria idraulica col massimo dei voti presso l'Universita' degli Studi di Napoli "Federico II", la IBM lo assunse in qualita' di rappresentante commerciale. Promosso dirigente, decise di lasciare il suo lavoro e dedicarsi a tempo pieno alla scrittura, favorito anche dall'interessamento di Maurizio Costanzo, padrino della sua prima opera, Cosi' parlo' Bellavista. Grazie anche alla partecipazione al talk show Bonta' loro condotto da Costanzo e a altre manifestazioni pubbliche, fra il 1976 e il 1977 il suo libro vendette piu' di 600.000 copie e fu tradotto anche in giapponese, diventando un vero e proprio caso letterario. Nel corso degli anni Luciano De Crescenzo e' diventato un autore di successo internazionale. Ha pubblicato in totale cinquanta libri, vendendo 18 milioni di copie nel mondo, di cui 7 milioni in Italia. Le sue opere sono state tradotte in 19 lingue e diffuse in 25 paesi. (ITALPRESS). mgg/red 18-Lug-19 16:50