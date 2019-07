'NDRANGHETA, OPERAZIONE DEI CARABINIERI TRA CALABRIA E NORD ITALIA

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - E' in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria, con il supporto di militari del Comando provinciale di Bologna e del Gruppo di Aosta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia reggina, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare a carico di numerose persone accusate di associazione di tipo mafioso. Colpite pericolose cosche della 'Ndrangheta di San Giorgio Morgeto e Cittanova, che poteva contare su ramificazioni nel nord Italia; cosche dedite alle estorsioni, a reati in materia di armi e stupefacenti e al controllo delle attivita' economiche del territorio. Dalle indagini sarebbe emersa anche una fase di contrapposizione tra la "Locale di San Giorgio Morgeto" e la cosca "Facchineri" di Cittanova, "divergenze" originatesi a seguito della volonta' dei "Facchineri" di mantenere il predominio nel Comune sangiorgese e in Valle d'Aosta. (ITALPRESS). tai/mgg/com 17-Lug-19 09:48