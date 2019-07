INSIGNE "AL NAPOLI C'E' UN GRUPPO SOLIDO, POSSIAMO FARE MOLTO BENE"

DIMARO FOLGARIDA (ITALPRESS) - "Io, al di la' della fascia, cerco sempre di dare tutto per i colori azzurri. Ho grandi responsabilita', da napoletano, e sono il primo a starci male quando non riesco e non riusciamo a far bene. Anche quando il capitano era Hamsik sentivo molto, moltissimo questa maglia. La fiducia del tecnico, dei compagni e dei tifosi mi aiutera' a far bene". A parlare, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, e' il capitano del team partenopeo, Lorenzo Insigne. "La mia posizione? Io cerco di esprimermi sempre al massimo: ho parlato con Ancelotti e ho chiesto di farmi giocare un po' piu' a sinistra, dove mi trovo meglio. Mi spiace ricevere fischi. Io piu' maturo? Penso di si'. Le altre squadre hanno cambiato molte cose, noi siamo invece un gruppo solido e rodato e possiamo fare tanto bene in questa stagione", ha aggiunto Insigne. "La maglia numero 10? E' un sogno, ha un sapore diverso qui a Napoli. Maradona e' stato il piu' grande calciatore del mondo e al momento non intendo cambiare la 24". A Napoli potrebbe sbarcare James Rodriguez: "Se il mister e la societa' scelgono lui sara' di certo ben accettato da tutti. Lui e' un vero numero 10". "La societa' ha fatto bene a tenere i prezzi del San Paolo bassi: cosi' il nostro stadio potra' sempre essere pieno", ha chiosato il capitano azzurro. (ITALPRESS). pdm/red 17-Lug-19 13:17