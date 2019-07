AMAZON, COMMISSIONE UE AVVIA INDAGINE ANTITRUST

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se l'utilizzo da parte di Amazon di dati sensibili provenienti da rivenditori indipendenti, che vendono sul suo mercato, violi le regole di concorrenza dell'UE. "I consumatori europei acquistano sempre piu' online - afferma Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza - Il commercio elettronico ha stimolato la concorrenza nel commercio al dettaglio e ha portato piu' scelta e prezzi migliori. Dobbiamo assicurarci che le grandi piattaforme online non eliminino questi vantaggi attraverso un comportamento anticoncorrenziale. Ho quindi deciso di esaminare molto attentamente le attivita' di Amazon e il duplice ruolo di mercato e dettagliante per valutare la sua conformita' con la concorrenza nella Ue". (ITALPRESS). mgg/red 17-Lug-19 13:47