TRENTA NUOVE LAND ROVER PER LA POLIZIA DI STATO

ROMA (ITALPRESS) - Trenta nuove Land Rover Discovery fiammanti per la polizia di Stato. La casa automobilistica le ha consegnate a Roma al capo della Polizia, Franco Gabrielli. I fuoristrada sono stati realizzati in versione speciale per l'ordine pubblico. Un rapporto quello tra Land Rover e la Polizia di Stato iniziato trent'anni fa, con la prima fornitura di 90 Defender. Diversi anni dopo, nel 2006 il parco auto della Polizia si e' arricchito di un pezzo unico: una Land Rover Defender, in versione speciale, scoperta, senza tetto, destinata al trasferimento del tricolore per la Festa della Repubblica. Per ripercorrere questo sodalizio, nell'area antistante al Museo delle Auto della Polizia, sono stati esposti alcuni tra i piu' rappresentativi e "vissuti" modelli Land Rover acquistati nel tempo dall'Amministrazione di Pubblica Sicurezza. (ITALPRESS). vbo/abr/com 16-Lug-19 14:39