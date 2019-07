POSTE, A BOLOGNA UN HUB PER L'E-COMMERCE GRANDE COME 10 CAMPI DI CALCIO

BOLOGNA (ITALPRESS) - Poste Italiane ha inaugurato il piu' grande hub per l'e-commerce mai realizzato in Italia: 250 mila pacchi al giorno e' la capacita' di smistamento del centro di Bentivoglio. La struttura, costruita all'interno dell'Interporto di Bologna su una superficie di 75 mila metri quadrati - come dire 10 campi da calcio - adotta tecnologie all'avanguardia ed e' formata da un sistema di robot di nuova generazione. Sono 600 le persone che quotidianamente gestiscono e distribuiscono pacchi nel nuovo hub, realizzato con un investimento di 50 milioni. Numeri da capogiro se si pensa che nel 2018 Poste Italiane ha consegnato a domicilio 127 milioni di pacchi (+12,4% rispetto al 2017), con una quota di mercato del 33% (un pacco su tre in Italia e' consegnato da Poste) e con una media di 500 mila consegne giornaliere. In pratica il nuovo hub sarebbe capace, a pieno regime, di smaltire meta' dei pacchi consegnati giornalmente da Poste nell'intero Paese nel 2018. Ma come ha spiegato l'Ad Matteo Del Fante "questo impianto permettera' di raddoppiare il numero di consegne". L'obiettivo e' quello di crescere fino a raggiungere le 900 mila consegne giornaliere. (ITALPRESS). dce/ads/abr/red 16-Lug-19 14:05