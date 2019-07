VAN AERT BEFFA VIVIANI IN VOLATA AL TOUR, ALAPHILIPPE ALLUNGA

ALBI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Wout Van Aert ha vinto la decima tappa dell'edizione numero 106 del Tour de France, la Saint-Flour - Albi di 217.5 chilometri. Il corridore belga della Jumbo-Visma ha trionfato in volata battendo allo sprint Elia Viviani. "E' stata una volata testa a testa, mi e' mancato qualcosa negli ultimi trenta metri. Van Aert e' stato piu' forte" ha riconosciuto lo sprinter veronese. Julian Alaphilippe allunga in classifica, sfruttando alla grande un classico ventaglio che ha diviso il gruppo in due tronconi ai meno trenta chilometri dall'arrivo: in quello di testa la maglia gialla insieme a Egan Bernal e Geraint Thomas, mentre sono costretti a rincorrere i disattenti Thibaut Pinot e Giulio Ciccone. Il responso al traguardo e' impietoso per l'uomo di punta della Groupama-FDJ, che perde 1'40". Domani in programma il primo dei due giorni di riposo. La Grande Boucle riparte mercoledi' con un'altra tappa pianeggiante, l'undicesima frazione da Albi a Tolosa di 167 chilometri: probabile arrivo in volata in una delle ultime occasioni per i velocisti. (ITALPRESS). gm/red 15-Lug-19 18:30