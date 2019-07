SPETTACOLO A WIMBLEDON, DJOKOVIC BATTE FEDERER IN FINALE

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Novak Djokovic e' tornato, per la quinta volta in carriera, sul trono di Wimbledon. Il 32enne serbo, numero uno del ranking internazionale e del tabellone, nella finale odierna, giocata sull'erba del Centre Court dell'All England Lawn Tennis Club di Londra, ha sconfitto lo svizzero Roger Federer, numero 3 del mondo e 2 del seeding, col punteggio di 7-6(5) 1-6 7-6(4) 4-6 13-12(7-3). La sfida e' durata circa cinque ore; l'elvetico ha sciupato due match-point sull'8-7 al quinto, con il servizio a favore. Per la prima volta nella storia del torneo un match di singolo e' stato deciso con l'innovativo tie-break introdotto quest'anno sul 12 pari al quinto set. Per Djokovic era il sesto atto conclusivo nella capitale inglese: cinque successi e una sola sconfitta. Per il 37enne elvetico invece era la dodicesima finale nel Major britannico: otto trionfi (record assoluto) e quattro ko. (ITALPRESS). pdm/red 14-Lug-19 20:13