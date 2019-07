MATYTSIN "EDIZIONE UNIVERSIADI NAPOLI UNICA PER OSPITALITÀ E ENERGIA"

NAPOLI (ITALPRESS) - "Penso che questa edizione delle Universiadi di Napoli sia veramente unica per l'energia di questa citta' che ha dimostrato un livello internazionale. L'atmosfera, l'ospitalita' e lo spirito dei napoletani sono fantastici. Ho visto famiglie con bambini tra gli spettatori. Senza il supporto di tutti non si sarebbe raggiunto questo successo. L'Universiade unisce le persone. Come Fisu siamo molto grati all'Italia. Spero ci siano altre edizioni in Italia". Cosi' Oleg Matytsin, presidente Fisu, nel corso della conferenza stampa conclusiva della 30/a Summer Universiade Napoli 2019, per fare il bilancio sportivo della manifestazione, assieme a Gianluca Basile, commissario straordinario dell'Aru, Agenzia Regionale per l'Universiade, presso il Main Press Centre della Mostra d'Oltremare. Presenti tra gli altri anche la campionessa Manuela Di Centa. La conferenza si e' aperta con un applauso a Primo Nebiolo, tra i fondatori dell'Universiade. Un'Edizione storica quella di Napoli per l'Italia, che ha gia' raggiunto il record di medaglie: 43 conquistate. "La percentuale di spettatori e' cresciuta di giorno in giorno soprattutto con le finali, non credo che dovremo cambiare molto in futuro" ha aggiunto Oleg Matytsin. (ITALPRESS). pif/pc/red 14-Lug-19 12:33