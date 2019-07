PIOGGE E TEMPORALI IN ARRIVO NEL NORD-OVEST

ROMA (ITALPRESS) - Una perturbazione veloce in arrivo dai settori centro-settentrionali europei portera' in Italia, nella giornata di domani, un peggioramento delle condizioni meteorologiche al Nord-Ovest, con temporali sparsi, localmente intensi. Lunedi' mattina si prevede ancora maltempo al Nord, con un peggioramento che, nel corso della giornata, interessera' dapprima il Centro e poi il Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita' idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticita' e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L'avviso prevede dal pomeriggio di domani, domenica 14 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione dalla serata alla Liguria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. (ITALPRESS). mgg/gm/red 13-Lug-19 19:30