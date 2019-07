SALVINI "SOLDI DALLA RUSSIA ALLA LEGA? BILANCI TRASPARENTI"

ROMA (ITALPRESS) - "Querelero' chi accostera' i soldi della Lega alla Russia. I bilanci del partito sono trasparenti". Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio anch'io su Radio Rai 1. "E' tutto ridicolo - aggiunge - Non abbiamo mai chiesto un rublo, un dollaro, un gin tonic, un pupazzetto a nessuno". Atlantia in Alitalia? "E' un partner industriale serio. L'Italia - aggiunge - e' un Paese stupendo che ha nel turismo le sue risorse principali. Il traffico aereo e' fondamentale e ci sono in gioco 11.000 posti di lavoro". Sul tema dell'autonomia, il vicepremier precisa che "fa bene soprattutto alle regioni del Sud e diminuisce gli sprechi, premia il merito, chiede trasparenza e aiuta a governare meglio. Speriamo che gli amici dei 5Stelle se ne accorgano presto". (ITALPRESS). mgg/red 12-Lug-19 09:19