IL SENATO APPROVA IL DDL SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

ROMA (ITALPRESS) - L'Aula del Senato, con 180 voti a favore 50 contrari e nessuno astenuto, ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari. Il provvedimento, approvato in seconda deliberazione, passa ora alla Camera per la quarta e ultima lettura e l'approvazione definitiva. "Al Senato - scrive su facebook il vicepremier Luigi Di Maio - abbiamo appena approvato il #TagliaPoltrone, per togliere 345 parlamentari. Manca ancora un ultimo passaggio alla Camera e poi ci siamo! E sara' un'altra promessa mantenuta. In 5 anni risparmieremo 500 milioni di euro, 100 milioni di euro all'anno. 300 mila euro al giorno che torneranno nelle tasche degli italiani. Il risultato di oggi e' stato possibile grazie al lavoro di Riccardo Fraccaro, del nostro capogruppo al Senato Stefano Patuanelli e tutti i senatori della Commissione Affari Costituzionali, ed e' per questo che li voglio ringraziare, prima di tutto come cittadino. Adesso l'appuntamento e' alla Camera per l'ultima votazione al taglio definitivo di 345 parlamentari". (ITALPRESS). ads/mgg/red 11-Lug-19 14:23