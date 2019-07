EX CT VENTURA RIPARTE DALLA SALERNITANA IN B "HO UNA VOGLIA FEROCE"

SALERNO (ITALPRESS) - L'ex tecnico della Nazionale Gian Piero Ventura riparte dalla Salernitana in serie B. Dopo un periodo di inattivita' a seguito dell'esperienza sulla panchina azzurra, il tecnico ligure ha accettato la proposta di Lotito e della societa' campana. "Sono felice di ripartire da Salerno, una piazza che ricordo da sempre molto calorosa con 25-30mila tifosi al seguito - le parole di Ventura nel corso della presentazione - Ritorno a fare cio' che amo dopo un anno di stop. Ho una voglia feroce di ripartire. L'obiettivo non e' vincere, ma rivedere lo stadio pieno e vedere la passione della citta'. Gli ultimi sei mesi sono stati duri, la gente mi diceva 'goditi la vita', ma vivo di questo. Non e' un salto indietro, potrebbe essere l'inizio di un grande passo avanti". Accanto a lui in conferenza stampa, anche Claudio Lotito:"Questa e' una piazza di intenditori di calcio e Ventura e' la persona giusta per far assaporare una qualita' di gioco per palati fini. Ventura e' uomo di calcio e non di pallone. L'investitura e' diretta, non ha intermediari. E, al di la', delle speculazioni contano i fatti: Ventura ha vinto piu' di tutti in categoria, ha valorizzato i giocatori e ha dato un'idea di calcio spettacolare. Ventura e' un mister di qualita'. La societa' non lesinera' investimenti". (ITALPRESS). aro/gm/red 11-Lug-19 14:51