ROMA (ITALPRESS) - Estathe', main sponsor del tour di Jovanotti che conquistera' i lidi di tutta Italia, il "Jova Beach Party". Al Jova Beach Party Estathe' distribuira' a tutto il pubblico braccialetti di due colori diversi come i due gusti di Estathe' per scegliere a quale dei due team unirsi in base al gusto preferito. Le due squadre quindi affronteranno una sfida dopo l'altra con giochi in acqua o sulla spiaggia firmati Estathe' che animeranno, a partire dalle 14, tutte le tappe del Jovabeach: Water Volley, partite di pallavolo in mare; Water Run, corse sui tappeti galleggianti per dare prova di equilibrio e di resistenza, schivando i colpi dei "disturbatori"; Fill the Can, una sfida a staffetta in cui i partecipanti dovranno servirsi di un secchiello per riempire la lattina gigante del proprio "gusto" posta in fondo al campo da gioco; Tug of War, l'immancabile tiro alla fune in pieno stile Estathe'!. Tappa immancabil sara' il beach bar di Estathe' dove i visitatori troveranno il loro gusto Estathe' preferito nella lattina special edition dell'estate ispirata al "Jova Beach Party" all'interno dello stand gonfiabile creato con materiali 100% riciclabili. (ITALPRESS). pc/abr/om 11-Lug-19 17:41