ENIT E ACI PROMUOVERANNO INSIEME IL TURISMO ITALIANO

ROMA (ITALPRESS) - Una sinergia per promuovere l'immagine turistica dell'Italia. Il numero uno dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, e il presidente dell'Enit - Agenzia nazionale del turismo, Giorgio Palmucci, hanno firmato un protocollo d'intesa che apre nuovi scenari per il settore con l'obiettivo di promuovere il brand Italia sul mercato interno ed estero. "Sono contento perche' per noi il turismo e' molto importante e fa parte della nostra storia - ha sottolineato Sticchi Damiani - Sono convinto che possiamo fare molte cose insieme: questo e' il primo segnale concreto". L'intesa punta sulla promozione dell'immenso patrimonio storico, culturale e sociale di paesi e borghi che impreziosiscono l'offerta turistica della penisola. "Lavorare insieme all'Aci e' una occasione straordinaria - ha commentato il presidente di Enit Giorgio Palmucci - Noi sappiamo che c'e' un potenziale di crescita enorme. Abbiamo 55 siti Unesco, il 64% dei quali in comuni con meno di cinquemila abitanti: su questo dobbiamo impegnarci, sui luoghi meno noti. Sono sicuro che questa collaborazione portera' frutti a lungo termine ma anche nell'immediato". (ITALPRESS). pal/abr/red 11-Lug-19 13:41