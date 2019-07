ED SHEERAN TORNA CON L'ALBUM "NO.6 COLLABORATIONS PROJECT"

ROMA (ITALPRESS) - Esce domani "No.6 Collaborations Project", il nuovo album di Ed Sheeran, con 15 inediti e 22 collaborazioni con artisti tra cui Cardi B, Camila Cabello, Eminem, 50 cent, Bruno Mars, Khalid, Travis Scott, Justin Bieber, Stormzy e molti altri. "I Don't care", il primo singolo estratto dall'album, e' il successo globale al n.1 in UK da otto settimane consecutive. Dall'album sono stati pubblicati anche il nuovo singolo "Beautiful People" con Khalid e i brani "Cross me" feat. Chance the Rapper and PnB Rock, "Blow" con Bruno Mars e Chris Stapleton e "Best Part of Me" feat. Yebba. "Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con cui ho lavorato in questo album", dice Ed Sheeran. "Alcuni li seguo dall'inizio della loro carriera - spiega - di altri ascolto i loro album a ripetizione. Sono tutti artisti che sono di grande ispirazione per me e ognuno ha aggiunto qualcosa di speciale ad ogni brano. Non vedo l'ora che lo ascoltiate!". (ITALPRESS). ym/mgg/com 11-Lug-19 19:15