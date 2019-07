MALTEMPO SULLA COSTA ADRIATICA, SPIAGGE DISTRUTTE E TURISTI IN FUGA

ROMA (ITALPRESS) - Danni alle strutture balneari e turisti in fuga. L'ondata di maltempo che si e' abbattuta sulla costa adriatica ha provocato devastazione soprattutto negli stabilimenti balneari tra Abruzzo e Marche, con il fuggi fuggi dei bagnanti e scene di panico tra gli ombrelloni per via del forte vento e di una pioggia improvvisa quanto violenta. Tra le aree piu' flagellate la riviera del Conero, nell'Anconetano. In particolare nella spiaggia di Numana. Qui la furia del vento ha devastato gli stabilimenti balneari. (ITALPRESS). tai/fsc/red 10-Lug-19 12:40