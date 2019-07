INTER E MILAN PRESENTANO IL PROGETTO PER IL NUOVO STADIO

MILANO (ITALPRESS) - Inter e Milan hanno presentato oggi all'amministrazione comunale di Milano il "Progetto di Fattibilita' Tecnico Economica" per la costruzione del nuovo stadio e del relativo distretto multifunzionale. Il nuovo impianto, si legge in una nota congiunta dei due club, "sara' parte di un progetto piu' ampio che prevede investimenti privati su Milano e sull'area di San Siro per oltre 1,2 miliardi di euro". La domanda presentata alle istituzioni e' il primo passo ufficiale da parte dei club "volto ad avviare un percorso condiviso verso la costruzione, nell'area di San Siro, di un distretto urbano, moderno, sostenibile e accessibile, che ruoti intorno a un impianto sportivo innovativo dai piu' elevati standard internazionali". Il progetto di fattibilita' propone, in particolare "la realizzazione di un nuovo impianto, di circa 60.000 posti a sedere, nell'area contigua a quella dell'attuale stadio (di proprieta' del comune di Milano e attualmente in concessione ai due club)". Gli investimenti saranno sostenuti dalle due societa' "a fronte della concessione di un diritto di superficie a 90 anni, da assegnarsi tramite gara pubblica, per la quale i due club, in qualita' di proponenti, avranno un diritto di prelazione". (ITALPRESS). glb/gm/red 10-Lug-19 15:51