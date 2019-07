WILLIAMS-STRYCOVA E HALEP-SVITOLINA LE SEMIFINALI DONNE A WIMBLEDON

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Serena Williams, Barbora Strycova, Simona Halep ed Elina Svitolina sono le quattro semifinaliste del torneo di singolare femminile di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso di svolgimento sui campi in erba di Londra. La campionessa americana, a caccia dell'ottavo titolo sull'erba inglese, ha sconfitto in tre set (6-4, 4-6, 6-3) la connazionale Alison Riske conquistando la dodicesima semifinale a Wimbledon. Giovedi' affrontera' la 33enne Barbora Strycova, per la prima volta tra le migliori quattro tenniste in uno Slam. La ceca ha messo fine al sogno inglese eliminando la beniamina di casa Johanna Konta col punteggio di 7-6 , 6-1. Dall'altra parte del tabellone Simona Halep, settima favorita a Londra, ha superato con identico punteggio la cinese Shuai Zhang e ora attende l'ucraina Elina Svitolina, che si e' sbarazzata in due set (7-5, 6-4) della ceca Karolina Muchova. Domani i quarti maschili: sul Centrale alle 14 (ora italiana) si parte con la sfida tra il numero uno al mondo Djokovic e il belga Goffin, poi tocca a Federer contro Nishikori; sul campo numero 1, sempre dalle 14, cominciano Bautista-Agut e Pella, poi Nadal affronta Querrey. (ITALPRESS). pal/gm/red 09-Lug-19 19:29