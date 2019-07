STANZIATI 180 MILIONI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

ROMA (ITALPRESS) - Ammontano a 180 milioni di euro le risorse destinate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la tutela del patrimonio culturale italiano. Il programma biennale approvato dal Ministro Alberto Bonisoli, finanziato con le risorse derivanti dalla Legge n.190 del 23 dicembre (Legge di stabilita' 2015) commi 9 e 10, riguarda cinquecentonovantacinque interventi. "Un'attenzione al patrimonio che necessita di interventi di tutela - ha dichiarato il Ministro Bonisoli - e che e' frutto di un puntuale lavoro di ricognizione sui territori, attraverso il coinvolgimento di tutti gli istituti periferici del Ministero. Tra le priorita', il restauro dei beni culturali, in particolare quelli colpiti da calamita' naturali; il recupero di aree paesaggistiche degradate, la prevenzione contro i rischi sistemici e ambientali, ma anche l'efficientamento energetico e il miglioramento dell'accessibilita', intesa come obiettivo per la partecipazione e l'inclusione sociale". I principali interventi sulle due annualita' riguardano, ad esempio: a Roma, sia il Monumento a Vittorio Emanuele II (3, 9 milioni di euro) sia la Crypta Balbi (3,5 milioni di euro); a Pisa, l'Acquedotto Mediceo di San Giuliano (3,2 milioni di euro); a Napoli, Castel Sant'Elmo e il Museo Archeologico Nazionale (ciascuno finanziato con 3 milioni di euro) e, a Bologna, l'ex Convento dell'Annunziata (2,1 milioni di euro). Inoltre, la programmazione biennale prevede oltre 17, 6 milioni di euro per lavori urgenti e imprevisti, in particolare nel settore Archivi, e la disponibilita' di somme utili per il cofinanziamento dei progetti Art Bonus, ossia che hanno ottenuto il sostegno economico attraverso il mecenatismo di privati. (ITALPRESS). mgg/com 09-Lug-19 10:09