A POZZALLO SBARCANO 47 MIGRANTI, 44 SOCCORSI DALLA ALAN KURDI

ROMA (ITALPRESS) - Nuovo sbarco in Sicilia. Sono 47 i migranti, tra cui dieci donne, giunti all'alba nel porto di Pozzallo (Ragusa). Erano stati soccorsi ieri sera su un barcone nel Canale di Sicilia da una motovedetta della Guardia costiera. I migranti provengono da Costa d'Avorio, Camerun e Tunisia. Intanto la nave Alan Kurdi ha soccorso, in cooperazione con le autorita' maltesi, 44 persone su un'imbarcazione di legno. A bordo anche quattro donne e tre bambini. A riferirlo su twitter l'ong tedesca Sea Eye - che gestisce la Alan Kurdi - secondo cui una nave della Marina maltese e' in rotta per trasbordare gli immigrati e portarli a terra. (ITALPRESS). fsc/mgg/red 09-Lug-19 08:55