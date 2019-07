MATTARELLA "SERVE PERCORSO COMUNE DI CRESCITA PER L'INTEGRAZIONE UE"

ROMA (ITALPRESS) - "La sollecitazione che emerge, che e' costante nel nostro Paese, e che il nostro Paese avverte in tutti i suoi cittadini e' l'esigenza di unita', di percorso comune, di crescita insieme dei nostri concittadini, di ogni parte del nostro Paese, di tutta l'Italia, in questa grande avventura che e' l'integrazione europea". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando alla cerimonia per il 750esimo anniversario della battaglia di Tagliacozzo. "Nella visione storica - aggiunge - il Comune ha recuperato complessivamente la storia in maniera unificante, superando la contrapposizione tra angioini e imperiali, con questo desiderio di unita'". (ITALPRESS). mgg/red 06-Lug-19 13:48