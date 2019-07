IMMIGRAZIONE: SALVINI "CARO GOVERNO TEDESCO NON RIAPRO PORTI"

ROMA (ITALPRESS) - "Caro governo tedesco i porti italiani non li riapro, soprattutto se me lo chiedete voi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta sui social. "Prendiamo um autobus e li portiamo fuori dall'ambasciata tedesca - continua -Vale per tutti, per tutti quelli che pensano che in Italia tutto valga. Queste navi vanno fermate e sequestrate perche' infrangono le leggi e favoriscono l'immigrazione clandestina. E vorrei che qualcuno andasse a monte per vedere chi finanzia querste iniziative umanitarie con milioni di euro che potrebbero essere spesi per gli italiani. Se mi dovessi accorgere che qualcvuno e' complice di questo fenomeno non se la passa liscia. Bacioni a Carola, ai tifosi dei trafficanti, ai giornalisti sponsor e anche a chi ci aiutera' a fermare questo indegno traffico. Indietro non si torna" "Non mi interessano i vari Zingaretti, Renzi, Fazio, la Boldrini, ma chi ha a cuore gli italiani. Chi tifa per i fuorilegge fa male all'Italia. Le leggi vanno rispettate e combattero per questo. Chiedero ai ministri della difesa e dell'economia di aiutarci in questa battaglia di legalita'". (ITALPRESS). pc/red 06-Lug-19 20:50