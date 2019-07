FORTE SCOSSA DI TERREMOTO IN CALIFORNIA, LA PIÙ POTENTE ULTIMI 20 ANNI

ROMA (ITALPRESS) - Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Sud della California, dopo il sisma di giovedi' di magnitudo 6.4. Il sisma, avvenuto ieri sera alle 20,19 ora locale (5,19 di sabato in Italia), e' stato registrata a una profondita' di soli 900 metri, secondo quanto ha reso noto l'Istituto geofisico americano. L'epicentro e' stato registrato a 17,6 km da Ridgecrest, a 240 km da Los Angeles. E' la piu' forte scossa mai registrata nello Stato negli ultimi 20 anni. Non ci sono vittime. Diverse strade sono state danneggiate dentro e intorno alla localita' di Ridgecrest, in California, vicino all'epicentro. (ITALPRESS). mgg/red 06-Lug-19 10:17