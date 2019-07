BORGHI "VORREI FARE UN FILM SU REGENI"

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) - "Voglio fare un film sulla vicenda di Giulio Regeni perche' non mi va giu'". Lo dice Alessandro Borghi, premiato con l'Ischia Film Award al Castello Aragonese, intervistato dal co-direttore artistico dell'Ischia Film Festival Boris Sollazzo. "Giulio - aggiunge - l'hanno fatto sparire e nessuno se ne assume la responsabilita' in nome della diplomazia. Ma la diplomazia va meritata. Ho girato tanti produttori, ho anche detto che sono disposto a produrlo io stesso, ma ho trovato una situazione difficile, almeno in questo momento. Abbiamo gia' dimostrato quale puo' essere la forza del cinema e sono sicuro che ci saranno tante altre persone che proveranno a raccontare queste storie". (ITALPRESS). mgg/com 06-Lug-19 11:57