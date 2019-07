A MARCO BELLOCCHIO IL PREMIO ISCHIA VISCONTI

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) - E' stato assegnato a Marco Bellocchio il Premio Ischia Luchino Visconti, il riconoscimento intitolato al maestro che scelse l'isola verde come sua residenza. Il grande regista piacentino che con 'Il Traditore' e' l'autore piu' accreditato a rappresentare l'Italia agli Oscar 2020, lo ritirera' il 15 luglio al Miramare & Castello (Ischia Ponte) nel corso del 17esimo Global Film & Music Festival in una serata d'onore a lui dedicata. Il Global festival premiera' il film interpretato da Pierfrancesco Favino nel ruolo di Buscetta come 'Film europeo dell'anno' e anche nella categoria miglior produttore, il bolognese Beppe Caschetto. Il premio Visconti e' stato assegnato negli anni a personaggi quali i registi Baz Luhrmann e Stephen Frears e agli attori Jeremy Irons ed Helen Mirren. (ITALPRESS). pc/com 06-Lug-19 21:08