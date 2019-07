MARQUEZ VOLA NELLE LIBERE IN GERMANIA, ITALIANI IN RITARDO

ROMA (ITALPRESS) - Marc Marquez vuole la settima di fila. Il pilota della Honda comincia alla grande il weekend del Gran Premio di Germania, nona tappa del Mondiale di MotoGP. Sul circuito del Sachsenring lo spagnolo e' un dominatore assoluto viste le sei vittorie di fila ottenute tra il 2013 e il 2018 e anche quest'anno nella prima giornata di libere dimostra la sua superiorita' stampando il tempo di 1'20"705, unico a scendere sotto l'1'21". Come ad Assen gli antagonisti piu' pericolosi per Marquez sono Alex Rins, Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Il pilota della Suzuki e' il primo degli inseguitori a quasi tre decimi, mentre Fabio Quartararo sembra avere un ottimo passo sul giro secco. Chi invece non puo' sorridere e' il team Ducati: Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso sono apparsi in difficolta' chiudendo rispettivamente 8° e 9°. Dietro di loro Valentino Rossi, positivo al mattino ma in difficolta' al pomeriggio. Caduta senza conseguenze per Francesco Bagnaia, trasportato all'ospedale di Chemnitz per una tac precauzionale che ha dato esito negativo. Domani sara' al via nella terza sessione di libere in programma alle 9,55. Poi si tornera' in pista alle 13,30 per le ultime libere seguite dalle qualifiche. (ITALPRESS). pal/red 05-Lug-19 16:40