MALTA PRENDERÀ I MIGRANTI SALVATI DA MEDITERRANEA, "IN ITALIA ALTRI 55"

MALTA (ITALPRESS) - "A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, e' stato deciso che Malta trasferira' 55 migranti, che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo della nave Alex, a bordo di una nave delle forze armate di Malta e saranno accolti a Malta. D'altra parte, l'Italia prendera' 55 migranti da Malta". Lo fa sapere in una nota il Governo della Valletta. "Questo accordo non pregiudica la situazione in cui questa operazione ha avuto luogo e in cui Malta non ha alcuna responsabilita' legale, ma fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volonta' tra Malta e l'Italia", precisa il governo maltese. (ITALPRESS). abr/com 05-Lug-19 10:48