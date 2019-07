PANCALLI LANCIA ITALIA DEL BASKET IN CARROZZINA "OBIETTIVO TOKYO2020"

ROMA (ITALPRESS) - "E' una giornata importante perche' presentiamo il triangolare tra Italia, Usa e Gran Bretagna che si svolgera' nella comunita' di San Patrignano: comincia una stagione nella quale la nostra nazionale di basket in carrozzina deve ottenere la qualificazione per i Giochi Paralimpici di Tokyo2020". Queste le parole del presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli nel corso della presentazione dell'evento "Stars in Sanpa", triangolare di basket in carrozzina in programma dal 17 al 19 luglio. L'evento e' stato ideato e organizzato da Fipic e Cip per accendere i riflettori sul percorso di avvicinamento della nazionale azzurra ai prossimi Campionati Europei in programma dal 30 agosto in Polonia, a Walbrzych, dove ci saranno in palio anche quattro pass per i Giochi Paralimpici del 2020. Teatro del triangolare sara' l'Auditorium di San Patrignano, struttura capace di ospitare fino a mille persone e riadattata per l'occasione a campo da basket. Il 17 luglio si partira' con il match tra l'Italia e i campioni paralimpici in carica degli Stati Uniti, il 18 la sfida tra Usa e Gran Bretagna, infine il 19 gli azzurri affronteranno i britannici campioni del mondo ad Amburgo 2018. Tutte le partite sono in programma alle ore 18,30 e verranno trasmesse in diretta su Rai Sport. (ITALPRESS). pal/gm/red 04-Lug-19 16:02