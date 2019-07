GIARDI "EURO U.21 SUCCESSO PER SAN MARINO, BUONA SINERGIA CON FIGC"

FIRENZE (ITALPRESS) - "L'Europeo Under 21 e' stato un grandissimo evento di successo che ha visto il coinvolgimento di San Marino unitamente all'Italia. Direi che c'e' stata una bella sinergia con la Figc e di questo siamo molto orgogliosi". Lo ha detto all'Italpress il presidente del Comitato olimpico nazionale sammarinese, Gian Primo Giardi, a margine del premio "Fair play-Menarini", a proposito dell'organizzazione dei recenti Europei Under 21. Nell'ambito del prestigioso evento, il Comitato sammarinese ha ricevuto il riconoscimento "Valori sociali nello sport" in coincidenza con i 60 anni della propria costituzione. Il Cons, inoltre, con i propri atleti e' stato impegnato recentemente ai Giochi dei piccoli Stati d'Europa svolti in Montenegro ed ai Giochi Europei svolti in Bielorussia con soddisfazione da parte del numero uno del comitato olimpico di San Marino. "I Giochi dei Piccoli stati sono stati organizzati bene dagli amici montenegrini. Noi abbiamo avuto una delegazione abbastanza contenuta che si e' ben comportata in una situazione molto competitiva vista l'alta partecipazione degli atleti di casa ma anche degli altri Paesi. Ai Giochi europei ci siamo confrontati con il meglio d'Europa. Con soli cinque atleti ci siamo distinti nella lotta, per la prima volta, con una medaglia di bronzo e questo rappresenta per noi un risultato importante". L'obiettivo del Cons e' anche rivolto verso le Olimpiadi del prossimo anno a Tokyo. "Continueremo a investire nella lotta, tuttavia abbiamo la nostra tradizione nel trap di tiro a volo. Contiamo di avere dei nostri atleti in Giappone, oltre ad altre eventuali wild card per atleti che bene possono competere in una manifestazione globale come le Olimpiadi 2020". (ITALPRESS). lc/gm/red 04-Lug-19 11:27