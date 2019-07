A STROMBOLI IL LIVELLO DI ALLERTA SALE DA VERDE A GIALLO

ROMA (ITALPRESS) - Il dipartimento della Protezione civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da "verde", che corrisponde all'attivita' ordinaria, al livello "giallo" per il vulcano Stromboli, e la conseguente attivazione della fase operativa di "attenzione" secondo quanto previsto dal Piano nazionale di emergenza per l'isola di Stromboli. La decisione, a seguito delle esplosioni parossistiche di ieri, e' stata adottata alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione odierna con i Centri di competenza, il dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana e acquisito il parere della commissione Grandi rischi, riunitasi oggi a Roma. L'innalzamento del livello, evidenzia la Protezione civile, determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e l'attivazione di un raccordo informativo costante tra la comunita' scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. "Indipendentemente dalle fenomenologie vulcaniche di livello locale, che possono avere frequenti variazioni, persiste una situazione di potenziate disequilibrio del vulcano. Occorre quindi tener presente - conclude la nota - che i passaggi di livello di allerta possono non avvenire necessariamente in modo sequenziale o graduale, essendo sempre possibili variazioni repentine o improvvise dell'attivita'". (ITALPRESS). fsc/com 04-Lug-19 18:00