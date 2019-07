1.3 MILIONI DI DOMANDE PER REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA

ROMA (ITALPRESS) - Le domande presentate per il Reddito di Cittadinanza e per la Pensione di Cittadinanza al 20 giugno sono pari a 1.344.923 di cui 839.794 accolte. E' quanto si legge nella relazione programmatica 2020-2022 del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps. Nel 2018 il numero di procedimenti giurisdizionali per Invalidita' Civile definiti e' risultato pari a 25.337. La giacenza dei provvedimenti al 31 dicembre e' pari a 46.752. (ITALPRESS). ror/ads/abr/ 04-Lug-19 12:43