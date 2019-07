RABIOT SI PRESENTA "JUVE MEGLIO DEL PSG, QUI NEL MOMENTO GIUSTO"

TORINO (ITALPRESS) - "La Juventus e' un club con una grande storia. Qui ci sono tanti bravi giocatori: la squadra e' superiore rispetto al Psg. Le parole di Buffon sono state molto importanti: mi ha convinto a fare questa nuova avventura. Sono arrivato nel momento giusto della mia carriera: voglio aiutare i bianconeri a vincere la Champions League". Queste le parole del neo centrocampista della Juventus Adrien Rabiot. Il 24enne francese e' arrivato a parametro zero, dopo essersi svincolato dal Paris Saint Germain, ed e' stato presentato ufficialmente. "Ci sono stati molti contatti con questo club anche in passato ma era un altro periodo della mia vita. Ora invece e' giunto il momento di confrontarmi col campionato italiano. E' la prima volta che gioco in un campionato lontano dal mio Paese ma sono pronto a dare il massimo e ad aiutare il club a centrare i propri obiettivi", ha spiegato il francese. "Con Sarri ha ancora non ha avuto l'occasione di parlare. Ho dialogato con diversi dirigenti bianconeri e mi sono sentito come a casa. Credo che sia stato scelto un buon tecnico: possiamo fare grandi cose. La mia posizione preferita? Sul centrosinistra, nel centrocampo a tre, ma posso giocare anche altrove. La mia maglia? Ho scelto come sempre il 25", ha concluso Rabiot. (ITALPRESS). pdm/gm/red 02-Lug-19 12:55