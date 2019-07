IMPRESA DI FABBIANO SULL'ERBA DI WIMBLEDON, SEPPI INOSSIDABILE

PALERMO (ITALPRESS) - Dai mitici campi in erba dell'All England Lawn Tennsi Club arrivano altre buone news e conferme per le racchette azzurre. A firmare una delle imprese piu' grandi della prima giornata di gare di Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam, e' Thomas Fabbiano, che ha sconfitto al quinto set il greco Stafanos Tsitsipas. Con lui ha superato il primo ostacolo anche l'inossidabile Andreas Seppi, vincitore sul cileno Nicolas Jarry. Salutano la capitale inglese, invece, Andrea Arnaboldi, Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego nel singolo maschile, battuti rispettivamente dal croato Ivo Karlovic, dal russo Daniil Medvedev e dallo spagnolo Marcel Granollers, e Camila Giorgi, che si e' arresa di fronte all'ucraina Dayana Yastremska. Fra i big, da segnalare il facile esordio di Novak Djokovic e l'uscita di scena di Alexander Zverev, di Naomi Osaka e dii Venus Williams battuta dalla 15enne americana Cori Gauff. Domani in campo gli altri azzurri inseriti nei tabelloni principali di Wimbledon. Nel maschile spazio a Fognini, Caruso, Cecchinato e Berrettini; nel femminile in scena la qualificata Gatto-Monticone. (ITALPRESS). pdm/gm/red 01-Lug-19 21:01