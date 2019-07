FUMATA NERA SULLE NOMINE UE, CONTE "METODO SBAGLIATO"

BRUXELLES (ITALPRESS) - Il Consiglio europeo straordinario sulle nomine e' stato sospeso e riaggiornato a domani alle 11. "Siamo perplessi. L'Italia non e' contro Timmermans ma contro il metodo" - dice il premier Giuseppe Conte a Bruxelles. "L'Italia - aggiunge - non puo' accettare un pacchetto precostituito nato altrove: se nasce altrove non lo accetto. Si deve decidere qui". (ITALPRESS). mgg/red 01-Lug-19 14:10