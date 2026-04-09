Razza Dominante - Donato Bilancia, il giocatore - Prima parte | Episodio 6
Donato Bilancia, il giocatore - Prima parte
Diciassette omicidi in sei mesi. Una scia di sangue che attraversa la Liguria come un treno in corsa, guidato da un uomo che cercava un'identità, un risarcimento, una vendetta. Prima di diventare il più brutale ed enigmatico serial killer della storia d'Italia, Donato Bilancia era solo Valter: un ladro d'appartamento con il vizio del gioco, un uomo invisibile che cercava il riscatto tra i tavoli verdi delle bische genovesi.
In questa puntata di «Razza Dominante - Crimini e psiche», Davide Di Santo ci porta sulle tracce dell'uomo che in sei mesi, alla fine degli anni Novanta, ha terrorizzato l'Italia. Accompagnati dalle analisi dello psichiatra forense Marco Lagazzi, entriamo nel carcere di Marassi per osservare da vicino il primo faccia a faccia con l'assassino. «Il killer Bilancia poteva fermarsi. Semplicemente non l'ha fatto. Non ha voluto farlo. È il male che non possiamo spiegare. È il piacere di decidere la vita e la morte».
Razza Dominante è un podcast de Il Tempo. Scritto e realizzato da Davide Di Santo.
Dentro la mente di chi ha oltrepassato il limite della violenza nei confronti di un altro essere umano. Un viaggio nel lato oscuro della psiche, raccontato attraverso casi di cronaca celebri e vicende meno note, con le testimonianze dirette degli psichiatri forensi che hanno incrociato lo sguardo dei protagonisti dei più efferati delitti della storia recente.
Razza dominante – Crimini e psiche | Qui tutte le puntate
Le storie
Le puntate attraversano alcuni dei casi più inquietanti della cronaca italiana: da quelli legati a Gianfranco Stevanin e Donato Bilancia, spietati serial killer, a Luca Delfino, "l’omicida delle fidanzate"; dalla strage del tallio alla mattanza del Canaro fino alle vicende meno note della Banda della Magliana. Non mancano episodi dimenticati, come il caso Raso, "fattaccio" della Roma borghese, capace di generare effetti giudiziari senza precedenti.
Gli esperti
Nel podcast intervengono alcuni dei massimi esperti italiani di psichiatria forense, psicopatologia e criminologia, tra cui Stefano Ferracuti – professore ordinario di Psicopatologia forense all’Università La Sapienza di Roma -, Ugo Fornari, Francesco Carrieri e Marco Lagazzi, autori di centinaia di perizie nei più noti casi di cronaca in cui sono stati chiamati a esprimersi: mostro o folle?
I temi
Il titolo «Razza Dominante» riecheggia un famoso racconto di Fredric Brown non si riferisce a differenze di etnia o colore, ma a una caratteristica distintiva dell’essere umano. L’uomo, da sempre, è la specie che più infligge dolore ai suoi simili. E arriva a “governare” questa violenza, a istituzionalizzarla e talvolta a giustificarla, attraverso la cultura, il diritto, il potere. Una riflessione profonda sulla natura dell’umanità, che nel corso dei millenni ha costruito la propria supremazia anche attraverso la sopraffazione. Per quanto possa essere disturbante, «la razza dominante siamo noi».
Razza Dominante – Crimini e psiche è un podcast scritto e prodotto da Davide Di Santo per Il Tempo. Soggetto, testi, voce, regia, musica originale e sound design sono a cura dell’autore che ringrazia tutti i professionisti intervenuti e in particolare Stefano Ferracuti per il prezioso supporto. Le puntate, una nuova ogni 14 giorni, sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Audible, Deezer...) e sul nostro sito.