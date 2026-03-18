Simona Mangiante Papadopoulos a Come States? — Trump, consenso e verità sul Russiagate

18 marzo 2026

Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Simona Mangiante Papadopoulos, italiana che vive in California e moglie di George Papadopoulos, ex consigliere della campagna di Donald Trump. Con lei analizziamo l’America di oggi: il consenso che continua a circondare Trump, anche in uno Stato simbolo dei democratici come la California, e il cambiamento dell’elettorato repubblicano diventato MAGA. Si parla anche di New York sotto la guida di Mamdani, descritta come il simbolo di una crisi politica e amministrativa sempre più evidente nelle grandi città progressiste. Ampio spazio al Russiagate, lo scandalo che ha segnato gli anni della presidenza Trump. Secondo Mangiante Papadopoulos, si è trattato di una gigantesca operazione politica costruita per delegittimare il presidente Usa e la sua amministrazione. Lo sguardo si allarga infine alle prossime elezioni di midterm, con una domanda centrale: quanto è forte oggi il consenso di Donald Trump? Una conversazione diretta su potere, media e futuro della politica americana.