Razza Dominante - G.S. serial killer, nella mente di Stevanin - Prima parte | Episodio 3

Razza Dominate - Crimini e psiche. G.S. serial killer – Prima parte (episodio3)
Incontri che sembrano fortuiti, traiettorie che si sfiorano per caso. Quando il destino incrocia la strada di un predatore come Gianfranco Stevanin può aprirsi un abisso. In questa puntata di «Razza Dominante - Crimini e psiche» trattiamo il caso di uno dei più spietati assassini seriali della cronaca italiana. Un cosiddetto «camaleonte sociale» che ha lasciato dietro di sé solo morte e dolore fino a quando non è stato fermato per un evento inaspettato. Torniamo al 1994, quando nelle campagne della Bassa tra Verona e Vicenza una giovane donna grazie al suo coraggio e alla sua disperazione riesce a fuggire dalla rete del ragno. Per merito della sua denuncia nel cascinale di famiglia di Stevanin, a Terrazzo, verrà trovato l’archivio dell’orrore: oltre 7.000 fotografie, reperti organici e documenti di identità che porteranno al ritrovamento di sei donne fatte a pezzi e seppellite nei campi. Ma qualcosa non torna. Molto materiale è sparito e le vittime potrebbero essere molte di più.
Il caso di Stevanin ha segnato la storia giudiziaria italiana, aprendo un acceso dibattito sull’imputabilità e sul confine labile, controverso tra un «mostro» e un «folle». In questa prima parte anche la testimonianza esclusiva del professor Ugo Fornari, tra i massimi esperti di psicopatologia forense, che ha valutato Stevanin durante le indagini. Un contributo fondamentale per provare a comprendere la mente criminale dietro ai delitti.
Dentro la mente di chi ha oltrepassato il limite della violenza nei confronti di un altro essere umano. Un viaggio nel lato oscuro della psiche, raccontato attraverso casi di cronaca celebri e vicende meno note, con le testimonianze dirette degli psichiatri forensi che hanno incrociato lo sguardo dei protagonisti dei più efferati delitti della storia recente.
Le storie
Le puntate attraversano alcuni dei casi più inquietanti della cronaca italiana: da quelli legati a Gianfranco Stevanin e Donato Bilancia, spietati serial killer, a Luca Delfino, "l’omicida delle fidanzate"; dalla strage del tallio alla mattanza del Canaro fino alle vicende meno note della Banda della Magliana. Non mancano episodi dimenticati, come il caso Raso, "fattaccio" della Roma borghese, capace di generare effetti giudiziari senza precedenti.
Gli esperti
Nel podcast intervengono alcuni dei massimi esperti italiani di psichiatria forense, psicopatologia e criminologia, tra cui Stefano Ferracuti – professore ordinario di Psicopatologia forense all’Università La Sapienza di Roma -, Ugo Fornari, Francesco Carrieri e Marco Lagazzi, autori di centinaia di perizie nei più noti casi di cronaca in cui sono stati chiamati a esprimersi: mostro o folle?
I temi
Il titolo «Razza Dominante» riecheggia un famoso racconto di Fredric Brown non si riferisce a differenze di etnia o colore, ma a una caratteristica distintiva dell’essere umano. L’uomo, da sempre, è la specie che più infligge dolore ai suoi simili. E arriva a “governare” questa violenza, a istituzionalizzarla e talvolta a giustificarla, attraverso la cultura, il diritto, il potere. Una riflessione profonda sulla natura dell’umanità, che nel corso dei millenni ha costruito la propria supremazia anche attraverso la sopraffazione. Per quanto possa essere disturbante, «la razza dominante siamo noi».
Razza Dominante – Crimini e psiche è un podcast scritto e prodotto da Davide Di Santo per Il Tempo. Soggetto, testi, voce, regia, musica originale e sound design sono a cura dell’autore che ringrazia tutti i professionisti intervenuti e in particolare Stefano Ferracuti per il prezioso supporto. Le puntate, una nuova ogni 14 giorni, sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Audible, Deezer...) e sul nostro sito.