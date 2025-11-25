Joey Mannarino a Come States? — Trump, New York ed il caso Epstein oltre i titoli

Nella nuova puntata di Come States?, la rubrica atlantica de Il Tempo condotta da Eleonora Tomassi, l’ospite è Joey Mannarino: consulente politico americano, voce esperta del mondo MAGA e osservatore privilegiato dell’elettorato di Donald Trump. Una conversazione che attraversa politica, percezione mediatica e realtà sul campo. New York è davvero il simbolo della crisi di Trump? Oppure è una roccaforte democratica che non racconta il resto del Paese? E il consenso del presidente, al di là dei sondaggi e dei titoli dei giornali, come sta cambiando davvero? Joey racconta anche il suo incontro personale con Trump: che tipo di uomo è quando non ci sono telecamere, qual è la sua energia, come parla e come ascolta. Si entra poi nel cuore del caso Epstein: tra documenti, testimonianze e narrativa politica, Trump è innocente o colpevole? E infine il tema più discusso delle ultime settimane: la remigration. Cosa significano davvero le deportazioni nell’America di Trump? Quali sono stati i numeri reali e perché una parte della sinistra italiana le racconta in modo distorto? Un episodio che non rincorre la propaganda. La attraversa. Per capire cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti.