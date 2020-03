Sul coronavirus non ci dicono la verità

Non finiremo mai di stupirci in questa vicenda del coronavirus. Per esempio non sapevamo che si vendevano mascherine griffate a 190 euro. Non voglio credere, ma qualcuno giura che è anche una griffe importante. Ma non basta: una compagnia di mare spagnola ha vietato agli italiani di fare le loro crociere. Noi dovremmo ricordare sempre agli spagnoli di non fare le loro corride. Se comincia il rinfaccio, non so bene dove arriveremo. Sta di fatto, comunque, che sul coronavirus e su chi veramente è stato contagiato, ancora non ci dicono la verità. Cominciò la Cina a non dirci bene come stavano le cose, ma, a mio parere, sulla menzogna si sono aggregati altri.