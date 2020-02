Buon San Valentino a tutti, tranne agli uomini violenti

Buon San Valentino. San Valentino vale per chi sta insieme, un po’ meno per chi si è lasciato, molto per chi desidera mettersi insieme con qualcuno. San Valentino vale per tutti, meno per quegli uomini che massacrano di botte o uccidono la propria donna, quegli uomini, cioè, che distruggono l’immagine maschile e che, talvolta, creano bambine e bambini incomprensibilmente privi di madre. Ecco, proviamo a festeggiare San Valentino pensando a un modo per far ragionare quei maschi non in buona salute mentale. Usiamo questa festa fatta di cioccolatini e di carinerie, per qualcosa di più importante, di più solido che guardi al futuro, migliorandolo.