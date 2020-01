Coronavirus? È preoccupante

Lo ammetto: questo virus che sta facendo vittime in Cina e che sta arrivando anche in altri Paesi, mi preoccupa moltissimo. È una forma di polmonite letale, infatti ci sono morti in Cina e altrove. Stanno facendo grandi controlli negli aeroporti. Ecco: continuino e li facciano con sempre maggior cura. Di pensieri ne abbiamo molti, non è che ci dobbiamo preoccupare anche del virus cinese? Come viaggi, allora, non possiamo allontanarci dal Mediterraneo? Sarà che a me, le epidemie, fanno paura da sempre. Come quando, a Napoli e in Campania, ci fu, anni fa, un’epidemia di colera. Insomma: stiamoci attenti.