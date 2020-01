Sanremo, adesso un buon festival contro i rosiconi

In questo prossimo Sanremo, non si può che stare dalla parte di Amadeus. Ha detto una frase su una signorina, che sarà sul palcoscenico dell'Ariston e siamo arrivati ai comitati per boicottare Sanremo. Aveva invitato Monica Bellucci come ospite d’onore, ma lei ha detto di no. Può essere che abbia, dato che vive a Parigi, un Festival a Nizza. Poi c’è un cantante che canta una canzone, a dire di molti, sessista e anche su quello l’inferno. Per non dire di una giornalista palestinese Rula. Mi auguro sinceramente che il 70° Festival di Sanremo sia un buon festival, così tutti i “rosiconi” si cheteranno.