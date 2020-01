La Raggi, se non esistesse, bisognerebbe inventarla. A Roma, sono state fatte circolare meno le auto per evitare lo smog. Ebbene, che succede? Che le auto stanno ferme e lo smog sale lo stesso. Chi lo provoca? Escludo la Sindaca Raggi, escludo la Giunta Capitolina. E allora? Cerchiamo di capire da dove viene questo smog. Non possiamo pensare di essere costretti ad andare a piedi, con tanto di mascherina, come a Pechino, per colpa dell’aria inquinata.

Per approfondire leggi anche: DUE GOCCE MEGLIO DEL BLOCCO DIESEL

Sempre a Roma, non posso fare a meno di citare quella scuola di Via Trionfale dove, sembrerebbe, che siano state fatte discriminazioni per ceti sociali degli alunni. C’è qualcuno che mi dice che non è vera una cosa del genere?